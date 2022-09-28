В Пренайском районе погиб водитель перевернувшегося трактора

Департамент полиции информирует, что 27 сентября, в 18.50 ч. в Пренайском районе, в деревне Шяулишкяй, на лесной дороге был обнаружен перевернувшийся трактор T25 с прицепом. Около трактора было обнаружено тело мужчины (1964 г.р.).
По предварительным данным, при подъеме в крутую гору мужчина не справился с управлением (в прицепе была большая емкость с водой), и трактор перевернулся. Мужчина получил не совместимые с жизнью травмы.
Ведется расследование.
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