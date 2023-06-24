В праздничную ночь в Вильнюсе один мужчина был вооружен топором и ножом, а другой напал на полицейских с бензопилой

В самом начале смены полиция выезжала по вызову на семейный конфликт. В 19 ч. сообщили о насилии в ближайшем окружении в Науининкае (район Вильнюса). Полицейских встретили нетрезвые супруги. Выяснилось, что пара, живущая вместе почти 17 лет часто конфликтует – вызывает полицию не первый раз. Женщина сказала, что поругалась с мужем, а он ударил ее по очкам, сломал их. Мужчина признался в содеянном, но сказал, что жена его спровоцировала. В организме женщины было 2,38, а мужчины - 2,25 промилле. В конце пострадавшая сказала, что у нее нет претензий к мужу.

Помощь полиции требовалась и в деревне Пагиряй. В 19.30 ч. позвонила женщина и сообщила, что на 3 этаже под окном дома на ул. Шилтнамю застряла птица. Хозяйка квартиры отказалась освобождать птицу, поэтому ее соседка позвонила по номеру. Полицейским также пришлось прибегнуть к помощи пожарных-спасателей. Они по лестнице поднялись к окну и освободили птицу. Ласточка не пострадала, ее отпустили.