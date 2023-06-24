В праздничную ночь в Вильнюсе один мужчина был вооружен топором и ножом, а другой напал на полицейских с бензопилой

В самом начале смены полиция выезжала по вызову на семейный конфликт. В 19 ч. сообщили о насилии в ближайшем окружении в Науининкае (район Вильнюса). Полицейских встретили нетрезвые супруги. Выяснилось, что пара, живущая вместе почти 17 лет часто конфликтует – вызывает полицию не первый раз. Женщина сказала, что поругалась с мужем, а он ударил ее по очкам, сломал их. Мужчина признался в содеянном, но сказал, что жена его спровоцировала. В организме женщины было 2,38, а мужчины - 2,25 промилле. В конце пострадавшая сказала, что у нее нет претензий к мужу.
Помощь полиции требовалась и в деревне Пагиряй. В 19.30 ч. позвонила женщина и сообщила, что на 3 этаже под окном дома на ул. Шилтнамю застряла птица. Хозяйка квартиры отказалась освобождать птицу, поэтому ее соседка позвонила по номеру. Полицейским также пришлось прибегнуть к помощи пожарных-спасателей. Они по лестнице поднялись к окну и освободили птицу. Ласточка не пострадала, ее отпустили.
Позже неадекватный вооруженный мужчина поднял на ноги полицию, врачей и пожарных-спасателей. В 21.22 ч. позвонила женщина и сообщила, что ее сын ножом наносит себе раны. Выяснилось, что у мужчины есть не только нож, но и топор, и мачете. Он также угрожал, что откроет газ (в доме был газовый баллон). Полицейские вызвали спецотряд. Приехавшее подкрепление обнаружило, что мужчина ходит во дворе дома, поэтому сразу же задержали. Врачи решили, что мужчине требуется специализированная помощь, поэтому его увезли в больницу.
В 22 ч. по номеру 112 позвонил мужчина и сказал, что пойдет и застрелит соседей. Оператор выяснил адрес звонившего и выслал полицию в деревню Поцюнай (Ширвинтский район). Когда приехала полиция, мужчина вел себя агрессивно, бранился, пошел в прихожую, где пытался завести бензопилу. Он угрожал всех убить и зарезать. Он схватил топор, но потом все же завел бензопилу, бросил в полицейских ведро. Потом он вышел во двор и стал размахивать бензопилой перед полицейскими. Мужчина был задержан. В его организме было 2,14 промилле. Начато расследование.
В 1 ч. полиции сообщили о том, что на окраине Вильнюса пропал мужчина. Женщина сказала, что ее муж пил дома, а потом ушел. Она заметила, что у реки нашла его ботинки, часы, кепку, но его не нашла. На место происшествия вызвали пожарных-спасателей. Ведется поиск пропавшего.
В 2.28 ч. сообщили о том, что на проспекте Лайсвес с дороги съехал автомобиль компании Bolt и врезался в ограждения. Водитель автомобиля сбежал. Предполагают, что мужчина получил травмы, в машине была кровь. Водителя разыскивают, полиция ведет расследование.