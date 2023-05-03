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Во вторник в Главный комиссариат полиции Каунасского округа поступило сообщение о невозвращении заключенного в тюрьму.
В Правенишскую тюрьму во вторник не вернулся заключенный
© DELFI / Dainius Sinkevičius

По данным правоохранительных органов, в 22.30 час. в Правенишскую тюрьму Тюремной службы Литвы, находящуюся в Правенишкес Кайшядорского района, не вернулся заключенный (1995 г.р.) (бесконвойный).

Обстоятельства выясняются, поиск ведет Тюремная служба Литвы.

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