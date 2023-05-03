В Правенишскую тюрьму во вторник не вернулся заключенный

aA
Во вторник в Главный комиссариат полиции Каунасского округа поступило сообщение о невозвращении заключенного в тюрьму.
По данным правоохранительных органов, в 22.30 час. в Правенишскую тюрьму Тюремной службы Литвы, находящуюся в Правенишкес Кайшядорского района, не вернулся заключенный (1995 г.р.) (бесконвойный).
Обстоятельства выясняются, поиск ведет Тюремная служба Литвы.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Дополнительные выходные в этом году: еще три раза можно устроить себе продолжительный отдых
Благодаря Первомаю у жителей Литвы было три выходных, в...
Мужчину удивила компенсация за отопление: думаю, многие были обмануты
Окончание отопительного сезона не всегда означает...
Синоптики о погоде: заморозки будут еще сильнее
В среду ночью атмосферный фронт ушел из Литвы в глубь...
До конца лета будет ограничено движение в Науяместисе, закрыта одна из основных улиц
Вильнюсский муниципалитет сообщает, что со 2 мая из-за...
После обнаружения тела пропавшего в феврале подростка полиция начинает новое расследование
В понедельник около деревни Валай в реке были...