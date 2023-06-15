Литовская служба тюрем сообщает, что после допроса в Правенишкской 1-ой тюрьме осужденного везли в место отбывания наказания, но Рыловас (1987 г.р.) снова сбежал, на этот раз из служебного автомобиля.

Тотчас же Рыловас был объявлен в розыск.

Если вы заметите сбежавшего, просьба звонить по номеру 112.

Jonas Rylovas © Lietuvos kalėjimų tarnyba

Это второе бегство Рыловаса: он уже убегал из колонии 11 июня. В 14.00 ч. того же дня в Каунасе, на ул. M. K. Чурлёнё, он, как предполагают, украл у женщины сумочку с наличными и дисконтными картами. Материальный ущерб - 50 евро.

Через пару часов мужчина, похожий на подозреваемого, приехал в каунасский торговый центр Akropolis на проспекте Караляус Миндауго, где около 18.00 ч. украл шорты, комплект постельного белья и разные другие вещи. Ущерб - 60 евро.

Мужчина потерял карту со своими личными данными, когда убегал от охранников магазина. Тогда и выяснилось, что подозреваемый сбежал из колонии. Через несколько часов об этом сообщили в полицию, но тогда подозреваемого рядом с ТЦ уже не нашли.

13 июня, в 17.00 ч. сообщили, что в Каунасе, на проспекте Витауто была украдена мужская сумка, лежавшая на столике. В сумке были наличные и документы. На этот раз нанесен материальный ущерб в размере 500 евро.

Полиция обнаружила подозреваемого в парке Рамибес. В кармане у мужчины нашли полиэтиленовый пакет с, как предполагают, психотропными веществами. Мужчина был задержан и доставлен в колонию.