Литовская служба тюрем сообщает, что после допроса в Правенишкской 1-ой тюрьме осужденного везли в место отбывания наказания, но Рыловас (1987 г.р.) снова сбежал, на этот раз из служебного автомобиля.
Тотчас же Рыловас был объявлен в розыск.
Если вы заметите сбежавшего, просьба звонить по номеру 112.
Это второе бегство Рыловаса: он уже убегал из колонии 11 июня. В 14.00 ч. того же дня в Каунасе, на ул. M. K. Чурлёнё, он, как предполагают, украл у женщины сумочку с наличными и дисконтными картами. Материальный ущерб - 50 евро.
Через пару часов мужчина, похожий на подозреваемого, приехал в каунасский торговый центр Akropolis на проспекте Караляус Миндауго, где около 18.00 ч. украл шорты, комплект постельного белья и разные другие вещи. Ущерб - 60 евро.
Мужчина потерял карту со своими личными данными, когда убегал от охранников магазина. Тогда и выяснилось, что подозреваемый сбежал из колонии. Через несколько часов об этом сообщили в полицию, но тогда подозреваемого рядом с ТЦ уже не нашли.
13 июня, в 17.00 ч. сообщили, что в Каунасе, на проспекте Витауто была украдена мужская сумка, лежавшая на столике. В сумке были наличные и документы. На этот раз нанесен материальный ущерб в размере 500 евро.
Полиция обнаружила подозреваемого в парке Рамибес. В кармане у мужчины нашли полиэтиленовый пакет с, как предполагают, психотропными веществами. Мужчина был задержан и доставлен в колонию.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Внимание: над Литвой – опасность летних бурь, сообщают, где пройдут ливни
В четверг погоду обусловит циклон, на странице "Погода и...
Эфир Delfi: "Рамштайн", истребители F-16 и обучение, роль Украины в формировании будущего России
Сегодня в Брюсселе началось очередное заседание...
Из-за неясных симптомов жительнице Шальчининкая диагноз поставили за 14 часов до смерти
Женщина задыхалась, чувствовала слабость, боли во всем...
Новая драма в парламенте: во время выступления Билотайте оппозиция покинула зал заседаний
В четверг министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте...
В начале сезона отпусков – предложение отказаться от праздника и добавить один день к отпуску
Парламент Литвы рассмотрит появившееся минувшей...