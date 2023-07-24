В популярной среди литовцев Лиепае крупная авария - сточные воды попали в Балтийское море

По его словам, сегодня технические сотрудники и эксперты предприятия

Liepājas ūdens должны представить предложения, как отремонтировать обвалившуюся стену резервуара предварительной очистки воды. Он так и не ответил на вопрос, удалось ли прекратить утечку.

Прямых рисков для здоровья попадание сточных вод в море не представляет, однако Ансиньш все-таки призвал меньше купаться в море на территории Южнокурземского края, особенно в волости Медзес, поскольку течение унесло сточные воды именно в том направлении.

Мэр Лиепаи заявил, что ситуация находится под контролем, а также подтвердил, что в море попало 1250 кубических метров сточных вод.

На месте происшествия также работают представители Государственной экологической службы, чтобы вместе с экспертами определить текущую ситуацию и возможные угрозы окружающей среде.