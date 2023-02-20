aA
В понедельник вечером в Вильнюсе произошло немало ДТП. Полиция информировала, что в понедельник вечером в Вильнюсе произошло около 20 ДТП из-за скользкого дорожного покрытия. По предварительным данным, люди в них не пострадали.

Вечером на ул. Миндауго, на стоянке около магазина Maxima столкнулись 6 автомобилей.

Очевидцы рассказали, что ДТП произошло, когда машины съезжали со второго этажа стоянки.

На ул. Укмергес автомобиль снес столб.

В городе образовались заторы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Трагическое ДТП в Каунасе: сообщается, что были очевидцы, которые видели мчавшийся по встречной полосе авто

В Каунасе произошло ДТП с участием трех автомобилей, в...

Трагическое ДТП в Каунасе попало на видео: столкнулись три авто, одно загорелось

ДТП со смертельным исходом произошло в Каунасе , на...

В Вильнюсском районе в ДТП попал автомобиль скорой помощи

В пятницу вечером в Вильнюсском районе произошло ДТП....

TOP новостей

Maidano metinės Maidano metinės

"Небо упало на землю. Как было, уже не будет". Воспоминания украинцев о самых драматических днях Революции Достоинства

Я плохо помню, как добралась домой 18 февраля 2014. Кажется,...

Глава МИД Литвы: прямой угрозы у границ нашей страны нет

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

Joe Bidenas, Volodymyras Zelenskis Olena Zelenska, Joe Bidenas, Volodymyras Zelenskis Joe Bidenas Joe Bidenas, Volodymyras Zelenskis

Киев неожиданно посетил президент Джо Байден (1)

В день девятой годовщины расстрела протестующих на...

Министр образования Литвы предлагает учителям русского языка переквалификацию

В своем письме-обращении к образовательному сообществу...

Эфир Delfi: Байден в Киеве, рост цен в ЕС, молочные реки и проблема отставания регионов

Президент США Джо Байден находится с необъявленным...