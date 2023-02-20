В понедельник вечером в Вильнюсе столкнулись 6 автомобилей

Скопировать ссылку В понедельник вечером в Вильнюсе столкнулись 6 автомобилей

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В понедельник вечером в Вильнюсе произошло немало ДТП. Полиция информировала, что в понедельник вечером в Вильнюсе произошло около 20 ДТП из-за скользкого дорожного покрытия. По предварительным данным, люди в них не пострадали.