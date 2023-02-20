aA
В понедельник вечером в Вильнюсе произошло немало ДТП. Полиция информировала, что в понедельник вечером в Вильнюсе произошло около 20 ДТП из-за скользкого дорожного покрытия. По предварительным данным, люди в них не пострадали.
Вечером на ул. Миндауго, на стоянке около магазина Maxima столкнулись 6 автомобилей.
Очевидцы рассказали, что ДТП произошло, когда машины съезжали со второго этажа стоянки.
На ул. Укмергес автомобиль снес столб.
В городе образовались заторы.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
"Небо упало на землю. Как было, уже не будет". Воспоминания украинцев о самых драматических днях Революции Достоинства
Я плохо помню, как добралась домой 18 февраля 2014. Кажется,...
Глава МИД Литвы: прямой угрозы у границ нашей страны нет
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...
Киев неожиданно посетил президент Джо Байден (1)
В день девятой годовщины расстрела протестующих на...
Министр образования Литвы предлагает учителям русского языка переквалификацию
В своем письме-обращении к образовательному сообществу...
Эфир Delfi: Байден в Киеве, рост цен в ЕС, молочные реки и проблема отставания регионов
Президент США Джо Байден находится с необъявленным...