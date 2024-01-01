В понедельник в Вильнюсском районе в ДТП погиб молодой человек

 
Яунюс Матонис
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ФОТО: DELFI / Jaunius Matonis

В понедельник в Вильнюсском районе в ДТП погиб молодой человек.

Трагическое ДТП произошло 1 января, в 16.15 ч.

В деревне Дукштяляй (Вильнюсский район) автомобиль VW Polo врезался в металлические столбы у дороги, а потом - кирпичный гараж.

В ДТП погиб водитель 1997 г.р.

Подозревают, что молодой человек был пьян, Но эту информацию еще должны подтвердить эксперты.

По предварительным данным, водителя из машины достали проезжавшие мимо люди. Врачи констатировали, что молодой человек скончался.

По словам местных жителей, у молодого человека не было прав на вождение. Одна живущая по соседству женщина рассказала, что молодой человек мог без разрешения взять чужой автомобиль.

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