В понедельник в Вильнюсском районе в ДТП погиб молодой человек.

Трагическое ДТП произошло 1 января, в 16.15 ч.

В деревне Дукштяляй (Вильнюсский район) автомобиль VW Polo врезался в металлические столбы у дороги, а потом - кирпичный гараж.

В ДТП погиб водитель 1997 г.р.

Подозревают, что молодой человек был пьян, Но эту информацию еще должны подтвердить эксперты.

По предварительным данным, водителя из машины достали проезжавшие мимо люди. Врачи констатировали, что молодой человек скончался.