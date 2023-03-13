Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что в 11.30 ч. поступило сообщение о массовом ДТП на Западной объездной дороге в Вильнюсе. Столкнулись три автомобиля.

По данным пожарных-спасателей, в ДТП пострадала женщина, ее отнесли в карету скорой помощи.

Пожарные-спасатели отключили аккумуляторы автомобилей.

На месте происшествия работала полиция.

Водитель Audi сказал, что ехал по 4 полосе и хотел перестроиться в 3 полосу, однако в это время его слева обгоняла женщина, которая на своем автомобиле зацепила его авто.

Сообщается, что женщина рассказывала иные обстоятельства происшествия. По ее словам, она ехала по 4 полосе, когда ехавший перед ее автомобилем Audi стал перестраиваться в 3 полосу, но потом, когда она подъехала ближе, вернулся назад и совершил ДТП.

Выяснилось, что столкнулись два автомобиля Audi, на место происшествия вызвали полицию.

Когда ждали полицию, в задняя часть Audi (водитель 2000 г.р.) врезался автомобиль Peugeot.

После этого Audi мужчины еще раз врезался в Audi женщины, а Peugeot зацепил Porsche, которым управлял мужчина (1979 г.р).

В массовом ДТП пострадала не только водитель Audi, но и водитель (1993 г.р.) Peugeot.

Очевидцы сообщали, что из-за ДТП образовались огромные заторы.