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1 ноября, в 19.05 ч., вильнюсским пожарным сообщили о пожаре в магазине Ermitažas ТЦ Akropolis.
Ugniagesiai prie Akropolio
Ugniagesiai prie Akropolio
© DELFI

Поскольку здание огромное, на место выехали большие наряды пожарных-спасателей: 8 автоцистерн, подъемник, автомобиль штаба. Из здания эвакуировали людей.

Вскоре дежурному пожарных-спасателей сообщили о том, что пожар был потушен.

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