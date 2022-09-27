aA
В Куршенскую прогимназию (Шяуляйский район) с самого утра вызвали полицию.
В помещении Куршенской прогимназии обнаружено тело мужчины
© Zuma Press / Scanpix

Полиция сообщает, что 26 сентября, в 9.36 ч. в Куршенской прогимназии было обнаружено тело мужчины 1959 г.р.

При предварительном осмотре следов насилия на теле не обнаружено. Эксперты выясняют обстоятельства смерти покойного.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Жители Литвы стали реже расплачиваться банковскими картами

Экономисты банка Swedbank отметили, что высокий уровень...

Эфир Delfi: Максим Кац и Томас Томилинас — от мобилизации до миграции

Гости студии — российский блогер, оппозиционный...

Россияне массово уезжают из страны, но не все готовы их принять

Число бегущих из России растет: только в страны,...

Протестующим представителям гостиниц и ресторанов - плохие новости от премьера

На площади им. Винцаса Кудирки в Вильнюсе протестуют...

Парламентская оппозиция требует объяснений по поводу россиян, пересекших границу Литвы

Во вторник оппозиция Сейма потребовала от министров...