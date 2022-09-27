В помещении Куршенской прогимназии обнаружено тело мужчины

Полиция сообщает, что 26 сентября, в 9.36 ч. в Куршенской прогимназии было обнаружено тело мужчины 1959 г.р.

При предварительном осмотре следов насилия на теле не обнаружено. Эксперты выясняют обстоятельства смерти покойного.