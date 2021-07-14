В Польше из литовского тягача украдена фирменная одежда и обувь

Кража, вероятно, была совершена в ночь на воскресенье в Белостоке.

"Директор таурагской компании сообщил, что вещи были украдены из тягача DAF в Белостоке", – сказала представитель Таутрагской полиции Лина Банене.

Предполагают, что воры взломали контейнеры в период с 2.40 ч. ночи до 11 ч. Ущерб составляет 10 000 евро.

Начато расследование по факту реализации полученного преступным путем имущества.