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В Польше из литовского тягача украдены 2,3 тонны фирменной одежды и обуви. Позже краденые вещи продавали на литовских порталах.
В Польше из литовского тягача украдена фирменная одежда и обувь
© DELFI / Karolina Pansevič

Кража, вероятно, была совершена в ночь на воскресенье в Белостоке.

"Директор таурагской компании сообщил, что вещи были украдены из тягача DAF в Белостоке", – сказала представитель Таутрагской полиции Лина Банене.

Предполагают, что воры взломали контейнеры в период с 2.40 ч. ночи до 11 ч. Ущерб составляет 10 000 евро.

Начато расследование по факту реализации полученного преступным путем имущества.

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