В полицию обратился избитый подросток, задержан подозреваемый

По предварительным данным, 29 марта, в 6 ч., в полицию Варенского района обратился несовершеннолетний (2007 г.р.), которого дома (в деревне Дубичай) избил нетрезвый (3.64 промилле) мужчина (1982 г.р.).
Полиция приехала на место происшествия и нашла нетрезвого подозреваемого и пьяную (2.84 промилле) мать (1982 г.р.) подростка.
Подростка передали службе по защите прав детей. Ему назначена временная опека.
Подозреваемый задержан.
Ведется расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В центре Вильнюса – захват государственной земли: сначала участок освободили, а затем снова заняли
В вильнюсском микрорайоне Жверинас инспекторы...
Вильнюсцы задолжали за отопление, теплосети начинают использовать газ
"Вильнюсские теплосети" ( VŠT ) сообщают, что с апреля не...
В Литве снова дешевеют гарантийные поставки электричества
В апреле дешевеют гарантийные поставки электричества,...
В Риге обрушился 5-этажный дом: под завалами 8 машин, движение транспорта ограничено
В четверг на пульт дежурного Государственной...
Мужчина, по вине инструктора Regitra не сдавший экзамен: они чувствуют себя неприкосновенными
Часто говорят, что будущие водители не сдают экзамен по...