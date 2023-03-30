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Полиция информировала, что в Варенском районе был избит несовершеннолетний подросток. Задержан пьяный подозреваемый.
В полицию обратился избитый подросток, задержан подозреваемый
© DELFI / Domantas Pipas

По предварительным данным, 29 марта, в 6 ч., в полицию Варенского района обратился несовершеннолетний (2007 г.р.), которого дома (в деревне Дубичай) избил нетрезвый (3.64 промилле) мужчина (1982 г.р.).

Полиция приехала на место происшествия и нашла нетрезвого подозреваемого и пьяную (2.84 промилле) мать (1982 г.р.) подростка.

Подростка передали службе по защите прав детей. Ему назначена временная опека.

Подозреваемый задержан.

Ведется расследование.

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