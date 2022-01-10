9 января, в 14.30 ч., в Вильнюсе, на аллее Саулетякё, на остановке общественного транспорта, из автобуса высадили мужчину (1962 г.р.), который скончался в полицейском автомобиле.

Эксперты выясняют причину смерти мужчины.