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В Вильнюсе в полицейском автомобиле скончался мужчина, которого высадили из городского автобуса, сообщает Департамент полиции.
9 января, в 14.30 ч., в Вильнюсе, на аллее Саулетякё, на остановке общественного транспорта, из автобуса высадили мужчину (1962 г.р.), который скончался в полицейском автомобиле.
Эксперты выясняют причину смерти мужчины.
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