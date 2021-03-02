Активисты сети возмутились, стали делиться видео с TikTok, размещенное пользователем, назвавшимся Modnik.20. Пользователи призывали поинтересоваться этим делом полицию и инспекторов по охране природы, депутатов.

Выяснилось, что в данном случае полиция никого не может наказать.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал Delfi, что видео было снято не в Литве, а в Молдове.

Он прибавил, что в полицию об этом происшествии не сообщали.

Представитель Департамента охраны окружающей среды Арунас Малиновскис сказал Delfi, что им об этом видео стало известно, когда им стали делиться депутаты парламента.

Полиция выяснила, что инцидент произошел не в Литве поэтому наказывать некого.

"Если бы это произошло в Литве, я не могу сказать, каком было бы наказание со стороны полиции, но Департамент охраны природы оценивал бы ущерб, нанесенный природе. Тут ущерб зависел от сгоревших материалов", – сказал специалист.