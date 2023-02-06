В поисках пропавшего подростка в Вильнюсе - страшная находка: в палатке обнаружили мертвого мужчину

Тело неизвестного мужчины было обнаружено в воскресенье около 17.00. Останки были найдены в палатке на улице Антакальнё, недалеко от реки Нерис.
Медики констатировали смерть мужчины, которому, возможно, было от 50 до 60 лет. Причина смерти неизвестна. Следов насилия на теле не обнаружено.
Начато досудебное расследование для установления причины смерти.
Тело обнаружили люди, разыскивающие пропавшего несовершеннолетнего.
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