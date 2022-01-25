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Департамент полиции Литвы информировал, что в Вильнюсе обнаружено тело мужчины.
24 января, в 11 ч., в Вильнюсе, на проспекте Гедиминаса, в подвале дома, обнаружено тело мужчины 30–40 лет без внешних следов насилия.
Начато расследование для выяснений обстоятельств смерти.
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