В подъезде дома обнаружен окровавленный мужчина

Полиция сообщила, что 3 января, в 21.54 ч., в Вильнюсе, на ул. С.Даряус и С.Гирено, в подъезде многоквартирного дома был обнаружен окровавленный мужчина лет, пострадавший скончался в карете скорой помощи в 22.45 ч.

О пострадавшем мужчине сообщил житель дома. Он сказал, что услышал шум, вышел из квартиры и и обнаружил пострадавшего мужчину, рядом с которым стояла лужа крови.

По предварительным данным, причиной смерти мужчины стала колотая рана на ноге.

Ведется расследование.