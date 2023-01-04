В подъезде дома обнаружен окровавленный мужчина

Полиция сообщила, что 3 января, в 21.54 ч., в Вильнюсе, на ул. С.Даряус и С.Гирено, в подъезде многоквартирного дома был обнаружен окровавленный мужчина лет, пострадавший скончался в карете скорой помощи в 22.45 ч.
О пострадавшем мужчине сообщил житель дома. Он сказал, что услышал шум, вышел из квартиры и и обнаружил пострадавшего мужчину, рядом с которым стояла лужа крови.
По предварительным данным, причиной смерти мужчины стала колотая рана на ноге.
Ведется расследование.
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