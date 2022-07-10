В Плунгесском районе столкнулись три автомобиля: есть пострадавшие, движение перекрыто

Сообщалось, что около 12.00 на дороге Кретинга-Плунге, в Плунгесском районе,в результате столкновения трех автомобилей пострадали люди.
По предварительным данным, в медицинской помощи нуждались трое человек. Они были доставлены в больницу.
Из-за крупной аварии движение было остановлено. Водители сообщают, что если есть возможность, лучше выбрать другую дорогу.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента.
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