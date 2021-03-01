Полиция сообщает, что в последний раз пропавших видели в Плунге 28 февраля 2021 года.
На мальчике было черное пальто, серые спортивные брюки, светло-зеленые резиновые сапоги на теплой подкладке.
Во что был одет мужчина, пока неизвестно. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавших просьба звонить по номерам 112 или 870064620
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