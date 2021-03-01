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Полиция Плунгеского района разыскивает пропавшего без вести Раймундаса Жлибинаса (1970 г.р.) и его сына Ноюса (2011 г.р.).
Raimondas Žlibinis ir sūnus Nojus
Raimondas Žlibinis ir sūnus Nojus
© Klaipėdos aps. VPK

Полиция сообщает, что в последний раз пропавших видели в Плунге 28 февраля 2021 года.

На мальчике было черное пальто, серые спортивные брюки, светло-зеленые резиновые сапоги на теплой подкладке.

Во что был одет мужчина, пока неизвестно. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавших просьба звонить по номерам 112 или 870064620

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