В Плунге зафиксирован акт осквернения флага Литвы

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26 февраля, в 9.15 ч., было замечено, что 25 февраля, в 22.26 ч., в Плунге, на аллее Сенамесчё, два человека сняли со здания литовский флаг, ходили с ним по городу, а потом повесили на светофор.
Начато расследование. За осквернение флага грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до двух лет.
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