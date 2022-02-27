В Плунге зафиксирован акт осквернения флага Литвы

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26 февраля, в 9.15 ч., было замечено, что 25 февраля, в 22.26 ч., в Плунге, на аллее Сенамесчё, два человека сняли со здания литовский флаг, ходили с ним по городу, а потом повесили на светофор.