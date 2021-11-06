В Плунге с чужим "паспортом возможностей" попалась несовершеннолетняя

Скопировать ссылку В Плунге с чужим "паспортом возможностей" попалась несовершеннолетняя

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Большие штрафы и уголовная ответственность за пользование чужим "паспортом возможностей" пугают не всех. За использование чужих документов проблемы ждут 17-летнюю жительницу Плунге.