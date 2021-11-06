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Большие штрафы и уголовная ответственность за пользование чужим "паспортом возможностей" пугают не всех. За использование чужих документов проблемы ждут 17-летнюю жительницу Плунге.
В Плунге с чужим "паспортом возможностей" попалась несовершеннолетняя
© DELFI / Josvydas Elinskas

Полиция сообщает, что 5 ноября, в 16.45 ч. в Плунге, на ул. Ю.Тумо-Вайжганто, девушка 2004 г.р. пыталась попасть в торговый центр, предъявив чужой "паспорт возможностей".

Начато расследование по 302 ст. УК ЛР (использование чужих документов).

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