В Плунге с чужим "паспортом возможностей" попалась несовершеннолетняя

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Большие штрафы и уголовная ответственность за пользование чужим "паспортом возможностей" пугают не всех. За использование чужих документов проблемы ждут 17-летнюю жительницу Плунге.
Полиция сообщает, что 5 ноября, в 16.45 ч. в Плунге, на ул. Ю.Тумо-Вайжганто, девушка 2004 г.р. пыталась попасть в торговый центр, предъявив чужой "паспорт возможностей".
Начато расследование по 302 ст. УК ЛР (использование чужих документов).
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