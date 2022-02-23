В Плунге около пешеходной тропы было обнаружено тело женщины

По предварительным данным, 22 февраля, в 5.53 ч., в Плунге, на ул. Сукилелю, около пешеходной тропы, было обнаружено тело женщины (1973 г.р.) со следами побоев на лице.

Полиция выясняет обстоятельства смерти женщины.