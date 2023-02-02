Полиция информировала, что расследование было начато в конце июля 2022 года, когда в полицию обратился пострадавший, заявив, что на территории, где он строит дом, кто-то устроил пожар, обгорели строительные блоки. Уже тогда появились подозрения, что злоумышленники хотели поджечь находящийся на соседнем участке гараж, на крышу которого забросили бутылку с зажигательной смесью.

В начале августа 2022 г. поступило заявление владельца гаража, который сообщил, что была совершена попытка поджечь гараж - выбито окно и брошено зажигательное устройство, копотью покрылась машина.

В середине августа 2022 г. гараж пытались поджечь в третий раз – заброшена бутылка с зажигательной смесью.

Во всех случаях серьезного ущерба удалось избежать, поскольку люди своевременно отреагировали на попытки поджога.

В сентябре-октябре 2022 г. полиция выявила 4 подозреваемых. В Каунасе был задержан 32-летний безработный, которого ранее привлекали к ответственности за нарушение общественного порядка, кражи, грабеж, нанесение физической боли.

В тот же день в Мариямполе был задержан 20-летний ранее судимый за кражи подозреваемый.

Через несколько дней в Мариямполе был задержан 27-летний безработный подозреваемый, ранее судимый за нарушение общественного порядка, уничтожение чужого имущества, незаконное хранение наркотиков и психотропных веществ, за распространение наркотиков среди несовершеннолетних. Во время обыска в его доме обнаружили психотропное вещество.

В Каунасе был задержан безработный 29-летний ранее судимый за нарушение общественного порядка, нанесение физической боли, подделку документов, угрозы убийства, мошенничество, хранение наркотиков, незаконное храненение огнестрельного оружия подозреваемый.

Подозревают, что организатором поджогов был 29-летний каунасец, который собрал группу сообщников.

Всех подозреваемых подозревают в попытке уничтожить или испортить чужое имущество опасным для общества способом.

Еще двоих – 20-летнего молодого человека и 30-летнюю женщину, которые приезжали в Плунге с подозреваемыми, допросили как особых свидетелей.

Все подозреваемые задержаны. Троих оставили под стражей, позже 27-летнего отпустили под подписку о невыезде. 20-летний должен регулярно отмечаться в полиции, кроме того, у него взяли подписку о невыезде.

Подозреваемым грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 5 лет.