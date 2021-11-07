В Плунге автомобиль врезался в дом, 18-летний водитель был пьян

В 17.40 ч. по Единому номеру помощи поступило сообщение о том, что в Плунге, на перекрестке ул. A.Ючё, В.Мачернё и Ю.Тумо-Вайжганто автомобиль VW Touareg врезался в стену деревянного дома, пробил ее и въехал в дом.
В результате ДТП у автомобиля отвалилось колесо.
Пожарные-спасатели через обломки пробрались в дом и отключили аккумулятор машины.
Очевидцы рассказали, что VW Touareg перед тем как врезался в дом, зацепил другой автомобиль.
По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.
Выяснилось, что 18-летний водитель был пьян – больше 1,5 промилле. Ему грозит уголовная ответственность.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
9000 евро за 1 кв. м – не предел: сколько стоит жилье в Паланге (6)
Цены на жилье в Паланге сравнивают уже даже не с ценами...
СМИ: непривитые супруги скончались от коронавируса в тот же день
В один день от COVID-19 скончались пожилые супруги из...
Коллеги борющихся с COVID-19 врачей обращаются за помощью (20)
"Давайте спасать наших спасителей", – обращается к...
Водители вильнюсского общественного транспорта разогревают обед на двигателе автобусов (80)
"Обед мы разогреваем на двигателе автобуса, больше...
Валинскас: перешагнули все черты политического поведения и уважения (74)
Бывший председатель парламента Литвы Арунас...