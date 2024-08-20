В первом полугодии в Литве почти 19 000 детей нуждались в помощи защитников прав ребенка

По словам директора Государственной службы по защите прав ребенка и усыновлению Илмы Скуодене, более 60 проц. поступивших сообщений касались нарушений ненасильственного характера, а большинство случаев нарушения прав ребенка были связаны с необеспечением ребенку надлежащих условий жизни и проблемой, которая зачастую возникает при разводе, когда ребенку не обеспечиваются условия для общения с одним из родителей.
По данным службы, по итогам первого полугодия этого года, по сравнению с прошлым годом, количество поступивших сообщений о насилии над детьми сократилось на 8 проц. Защитники прав ребенка зафиксировали 2 тыс. таких случаев.
В службе сообщают, что применению физической силы чаще подвергались мальчики. Девочки чаще сталкивались с сексуальным, психологическим насилием и отсутствием заботы о них.
„Несмотря на то, что физическое насилие является ведущим видом насилия, все же важно подчеркнуть, что применение силы в отношении ребенка или явные следы на его теле, например, царапины или ссадины, заметить гораздо легче. Поэтому меньшее количество остальных видов насилия не обязательно связано с меньшим количеством жертв – вероятно, это показывает, что общество еще учится распознавать скрытое, менее заметное или умалчиваемое насилие в отношении детей“, – цитирует И. Скуодене в сообщении.
По мнению защитников прав ребенка, что наиболее подверженными насилию оказались подростки и дети старшего возраста, в отношении которых насилие в основном применялось со стороны родителей и других людей из ближайшего окружения.