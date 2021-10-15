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В Пасвальском районе тягач столкнулся с BMW, на место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи скорой помощи и полиция.
В Пасвальском районе тягач столкнулся с BMW, один человек погиб
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

В пятницу, 15 октября, в 12.58 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Пасвальском районе , на дороге Биржай-Пасвалис, у деревни Раубонис столкнулись тягач и автомобиль BMW.

Сообщивший о ДТП сказал, что в машине могут быть зажатые люди.

Когда на место происшествия прибыли пожарные-спасатели, выяснилось, что один человек погиб, еще один мужчина получил травмы.

По данным пожарных-спасателей, скончался водитель BMW. Водителя тягача передали в руки врачей.

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