В Пасвальском районе столкнулись Audi и BMW, погиб один человек

По предварительным данным, 7 апреля, в 15.37 ч. в Пасвальском районе, около Ажуолпамушиса столкнулись два легковых автомобиля - Audi и BMW X5.

По предварительным данным, водитель Audi скончался на месте, пострадали пассажиры другого автомобиля. Причины ДТП выясняет полиция.

Погибшего из автомобиля достали пожарные-спасатели, врачи уже ничем не могли помочь ему.