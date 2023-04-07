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Полиция сообщила о трагическом ДТП в Пасвальском районе.
В Пасвальском районе столкнулись Audi и BMW, погиб один человек
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По предварительным данным, 7 апреля, в 15.37 ч. в Пасвальском районе, около Ажуолпамушиса столкнулись два легковых автомобиля - Audi и BMW X5.

По предварительным данным, водитель Audi скончался на месте, пострадали пассажиры другого автомобиля. Причины ДТП выясняет полиция.

Погибшего из автомобиля достали пожарные-спасатели, врачи уже ничем не могли помочь ему.

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