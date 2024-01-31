В Пасвалисе горела квартира, погибла ее хозяйка

Сообщалось, что горит квартира в многоквартирном доме. Когда на место происшествия приехали пожарные, выяснилось, что ситуация сложная – горящая квартира была от пола до потолка набита разными вещами и отходами. Пожарным -спасателям потребовалось немало времени, чтобы расчистить вход в квартиру.

В 18.01 ч. в квартире была обнаружена женщина, ее из квартиры вынесли через окно. К сожалению, врачи уже ничем не могли ей помочь, женщина скончалась.

Из дома были эвакуированы жители.

В 18.26 ч. пожар был локализован, однако пожарным потребовалось немало времени, чтобы найти очаг огня. Пожарные-спасатели выбрасывали из окон накопленные женщиной в квартире вещи и заливали их водой.