В Пасвалисе горела квартира, погибла ее хозяйка

 
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ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas
Во вторник, 30 января, в Пасвалисе начался пожар. Погибла женщина. По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, сообщение о пожаре в Пасвалисе, на ул. Тайкос, поступило в 17.09 ч.

Сообщалось, что горит квартира в многоквартирном доме. Когда на место происшествия приехали пожарные, выяснилось, что ситуация сложная – горящая квартира была от пола до потолка набита разными вещами и отходами. Пожарным -спасателям потребовалось немало времени, чтобы расчистить вход в квартиру.

В 18.01 ч. в квартире была обнаружена женщина, ее из квартиры вынесли через окно. К сожалению, врачи уже ничем не могли ей помочь, женщина скончалась.

Из дома были эвакуированы жители.

В 18.26 ч. пожар был локализован, однако пожарным потребовалось немало времени, чтобы найти очаг огня. Пожарные-спасатели выбрасывали из окон накопленные женщиной в квартире вещи и заливали их водой.

По данным полиции, в квартире было обнаружено тело ее хозяйки (1954 г.р.).

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