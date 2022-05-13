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11 мая утром на КПП в Райгардас приехал пассажирский автобус из Беларуси. Таможенники обнаружили в нем тайник с контрабандными сигаретами.
В пассажирском автобусе, приехавшем из Беларуси, обнаружен тайник с контрабандой
© MKT

Автобус Setra приехал из Беларуси в 9 ч. Водитель сказал, что возвращается из поездки и транзитом через Литву едет в Польшу.

Однако таможенников удивило, что в автобусе не было ни одного пассажира, только помощник водителя. В ходе детальной проверки сбоку, около ступенек для пассажиров был обнаружен тайник с 2268 пачками сигарет Golden Gate Blue и Elegance Green Superslims без бандеролей. Общая стоимость контрабанды с учетом налогов – 8259 евро.

Полиция задержала водителя и транспортное средство. Начато расследование. Водителя отпустили 12 мая под залог.

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