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В субботу начался пожар в парке водных аттракционов в Вильнюсе. Сообщается, что кто-то поджег находящиеся там контейнеры.
В парке водных аттракционов в Вильнюсе горели контейнеры
© ReidasTV

Полиция информировала, что 10 сентября, в 7.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Озо, в парке водных аттракционов, у входа в техническое помещение, внутри загорелись контейнеры. Контейнеры сгорели, обгорела стена здания.

Сообщается, что пришлось разобрать 15 м2 утепления внешней стены. Внутри технического помещения обгорели пластиковые баки и электроинсталляция.

Пожарные проверили и проветрили помещение. Ущерб уточняется. Ведется расследование по факту уничтожения имущества.

В парке водных аттракционов в Вильнюсе горели контейнеры
© ReidasTV

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