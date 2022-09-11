В парке водных аттракционов в Вильнюсе горели контейнеры

Полиция информировала, что 10 сентября, в 7.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Озо, в парке водных аттракционов, у входа в техническое помещение, внутри загорелись контейнеры. Контейнеры сгорели, обгорела стена здания.
Сообщается, что пришлось разобрать 15 м2 утепления внешней стены. Внутри технического помещения обгорели пластиковые баки и электроинсталляция.
Пожарные проверили и проветрили помещение. Ущерб уточняется. Ведется расследование по факту уничтожения имущества.
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