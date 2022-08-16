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В популярном среди горожан и гостей столицы парке Вингис было обнаружено тело. Голова покойницы была в воде, а ноги - на берегу. Полиция выясняет обстоятельства смерти женщины.
В парке Вингис на берегу реки было обнаружено тело женщины
© DELFI / Kiril Čachovskij

Тело было обнаружено 15 августа, после обеда. В 14.30 ч. по единому номеру помощи сообщили, что на ул. М.-К.Чурлёнё, на берегу реки обнаружено тело. На место происшествия проехали полиция и пожарные-спасатели.

Пожарные-спасатели на лодке подплыли к телу и вытащили его на берег. Выяснилось, что это тело женщины (1966 г.р.). Полиция сообщила печальную весть ее близким.

Как женщина оказалась в реке, пока неясно. Одна из версий - она упала с крутого берега. Не исключено, что произошел несчастный случай.

Причины смерти женщины выясняют судмедэксперты.

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