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В Паневежскую больницу из Купишкиса был доставлен 11-летний ребенок с симптомами алкогольного отравления.
В Паневежскую больницу доставлен 11-летний ребенок с симптомами алкогольного отравления
© DELFI / Karolina Pansevič

Департамент полиции сообщает, что ребенка привезли 23 августа, около 17 ч.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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