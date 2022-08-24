В Паневежскую больницу доставлен 11-летний ребенок с симптомами алкогольного отравления

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В Паневежскую больницу из Купишкиса был доставлен 11-летний ребенок с симптомами алкогольного отравления.
Департамент полиции сообщает, что ребенка привезли 23 августа, около 17 ч.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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