В паневежском женском монастыре произошел пожар

Сообщение поступило 26 июня, в 7.30 ч.

Пожар начался в монастыре, находящемся на тропе Апвайздос.

На место происшествия выехали 4 автоцистерны, автолестница и штабной автомобиль.

На место происшествия приехали врачи скорой помощи и полиция.

Сообщается, что горела комната на втором этаже, выгорело около 10 кв. м комнаты.

По предварительным данным, пострадала женщина. У нее обгорело лицо, сгорели волосы. Пострадавшую увезли в больницу.

Пожарные не дали огню распространиться.

Начато расследование.