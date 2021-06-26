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Единый центр помощи информировал о пожаре в Паневежисе. По предварительным данным, загорелась комната в женском монастыре.
В паневежском женском монастыре произошел пожар
© DELFI / Karolina Pansevič

Сообщение поступило 26 июня, в 7.30 ч.

Пожар начался в монастыре, находящемся на тропе Апвайздос.

На место происшествия выехали 4 автоцистерны, автолестница и штабной автомобиль.

На место происшествия приехали врачи скорой помощи и полиция.

Сообщается, что горела комната на втором этаже, выгорело около 10 кв. м комнаты.

По предварительным данным, пострадала женщина. У нее обгорело лицо, сгорели волосы. Пострадавшую увезли в больницу.

Пожарные не дали огню распространиться.

Начато расследование.

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