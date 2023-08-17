В Паневежском, Укмергском и Йонавском районах обнаружены взрывчатые вещества

По сообщению Департамента противопожарной безопасности и спасения (ДПБС), в 9 час. 18 мин. полиция сообщила, что в Паневежском районе, в селе Стумбришкис, обнаружено взрывное устройство и реализуется план "Щит". Саперы погрузили взрывчатку в машину и отвезли ее на полигон Рокай для уничтожения.

Как сообщает ДПБС, в среду, в 11 час. 42 мин., поступило сообщение полиции о взрывном устройстве, обнаруженном в Укмергском районе, у дороги А2 (рубеж между Укмергским и Паневежским районами). Взрывное устройство весом около 100 килограммов было вывезено специалистами в сопровождении пожарных от границы Паневежского района до границы Йонавского района.