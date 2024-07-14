2024.07.14 12:02

В Паневежском районе на автомобиль Peugeot 3008 упало дерево, людей вызволили только через несколько часов

 
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Panevėžio rajone ant automobilio „Peugeot 3008“ užgriuvo medis
Panevėžio rajone ant automobilio „Peugeot 3008“ užgriuvo medis
ФОТО: Panevėžio VPK

В Паневежском районе дерево упало на автомобиль с людьми, второе дерево упало около автомобиля.

Полиция сообщает, что 13июля, в 19.12 ч. поступила информация о том, что на дороге Палюнишкис-Вабалнинкас на автомобиль Peogeot 3008 упало дерево.

На место происшествия приехали полицейские Гедрюс и Гинтарас, которые поняли, что освободить людей будет непросто - деревьями завален целый участок дороги.

Было известно, что водитель и пассажирка не пострадали.

Полицейские начали расчищать дорогу, им на помощь приехали пожарные-спасатели из Гегужине и Тилгаляй, позже к ним присоединились пожарные из Паневежиса.

До заваленного деревьями автомобиля Peugeot 3008 удалось добраться только через несколько часов. Водитель Эугениюс сказал, что перед их машиной упало дерево, а когда они остановились, второе дерево упало на машину.

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