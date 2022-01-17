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В воскресенье вечером, в 18.24 ч., в Паневежском районе, в деревне Гринкай, в салоне обгоревшего автомобиля Mitsubishi на водительском месте было обнаружено тело мужчины (1936 г.р.).
Žvakė
Žvakė
© Vida Press

Полиция расследует обстоятельства происшествия.

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