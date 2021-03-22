aA
В Паневежском районе в кювете обнаружен перевернувшийся автомобиль.
21 марта, в 4.20 ч., в Паневежском районе, в деревне Генетиняй нетрезвый (1,29 промилле) молодой человек без прав (1993 г.р.) не справился с управлением Ford, съехал с дороги и перевернулся.
Мужчину передали в руки врачей.
Ведется расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Президент Литвы привит вакциной от коронавируса производства AstraZeneca (220)
В понедельник в одной из поликлиник Вильнюса...
Экономист оценил ситуацию в Литве: для кого кризис, а для кого и нет (3)
Литовская экономика переживает рецессию в виде буквы K,...
Вакциной AstraZeneca от COVID-19 привита и премьер Литвы (33)
В понедельник вакциной AstraZeneca от COVID-19 в столичной...
Жители ответили на вопрос, кто в Литве был лучшим президентом, премьером и спикером (48)
Лучшим премьер-министром жители Литвы считают Ингриду...
Ученый: в течение месяца Вильнюс и Вильнюсский район приблизились к худшему сценарию (13)
Ученый Euromonitor International Вайдотас Землис-Балявичюс,...