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В Паневежском районе в кювете обнаружен перевернувшийся автомобиль.
Greitoji medicinos pagalba
Greitoji medicinos pagalba
© DELFI / Orestas Gurevičius

21 марта, в 4.20 ч., в Паневежском районе, в деревне Генетиняй нетрезвый (1,29 промилле) молодой человек без прав (1993 г.р.) не справился с управлением Ford, съехал с дороги и перевернулся.

Мужчину передали в руки врачей.

Ведется расследование.

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