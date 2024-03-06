В Паневежском районе в ДТП погибла молодая водитель

По предварительным данным, в деревне Груздишкяй (за Рамигалой) столкнулись Audi и грузовик. Паневежская полиция информировала, что врачи боролись за жизнь молодой женщины (1999 г.р.), которая управляла автомобилем Audi.
Полиция сообщила, что пострадавшая не выжила, врачи в 9.23 ч. констатировали ее смерть.
Сообщается, что легковушка столкнулась с тягачом DAF, которым управлял мужчина 1983 г.р. (водитель был трезвым).
Из-за ДТП участок Via Baltica закрыт, машины направляют в объезд.
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