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26 мая, в 15:59 ч. по Единому номеру помощи поступило сообщение о том, что в Паневежском районе, в деревне Кучай, на ул. Бистрамполё, упал планер.
По словам звонившего, пилот дышит, но находится без сознания. К приезду пожарных-спасателей и врачей пилот был без признаков жизни, его реанимировали.
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