В Паневежском районе разыскивают уехавшую в лес за клюквой пожилую женщину

По данным полиции, женщина (1936 г.р.) отправилась за ягодами во вторник, 13 сентября. Она села в автобус Паневежис-Вабалнинкас и вышла на остановке Зеленая пуща в 9 км от Паневежиса.

Когда женщина не вернулась из леса, близкие стали ей звонить. несколько раз связаться удалось, но потом связь прервалась, видимо села батарея в телефоне.

Представитель полиции Паневежского округа Тадас Мартинайтис сказал Delfi.lt, что поиски женщины продолжаются.

В поисках участвует не только полиция, но и военные, а также волонтеры "Красного креста" и другие люди. В поисках участвовали и служебные собаки, но пока поиски никакого результата не принесли.

Полиция сообщает, что женщина пропала без вести.