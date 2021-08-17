aA
По Единому номеру помощи поступило сообщение о серьезном ДТП в Паневежском районе.
В Паневежском районе обнаружили съехавший с дороги и перевернувшийся автомобиль
© AFP / Scanpix

Сообщение о несчастье поступило 17 августа, в 07.40 ч.

По предварительным данным, в Паневежском районе, в деревне Генетиняй, был обнаружен съехавший с дороги и перевернувшийся автомобиль Audi.

Около автомобиля обнаружили мужчину в бессознательном состоянии.

На место происшествия приехали врачи и констатировали, что мужчина мертв. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Предприниматели в растерянности из-за новых правил, поэтому без масок в магазины пускать не будут (61)

С 16 августа в Литве вступили в силу некоторые...

Представитель пенсионеров Литвы: уже и наши грозятся идти с вилами и топорами (53)

Власти Литвы ищут способ выдачи привитым жителям...

Почти 300 компаний в Литве будут обслуживать только клиентов с "паспортами возможностей" (13)

Только клиентов с "паспортами возможностей" намерены...

Судья: находятся лица, которые не прочь заработать на сложившейся в Литве ситуации с нелегальной миграцией (9)

Мариямпольский суд приговорил к аресту на 40 суток...

Выясняется мотив убийства, совершенного в Вильнюсе в понедельник (3)

В понедельник после обеда в Вильнюсе было совершено...