В Паневежском районе обнаружили съехавший с дороги и перевернувшийся автомобиль

Сообщение о несчастье поступило 17 августа, в 07.40 ч.
По предварительным данным, в Паневежском районе, в деревне Генетиняй, был обнаружен съехавший с дороги и перевернувшийся автомобиль Audi.
Около автомобиля обнаружили мужчину в бессознательном состоянии.
На место происшествия приехали врачи и констатировали, что мужчина мертв. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Предприниматели в растерянности из-за новых правил, поэтому без масок в магазины пускать не будут (61)
С 16 августа в Литве вступили в силу некоторые...
Представитель пенсионеров Литвы: уже и наши грозятся идти с вилами и топорами (53)
Власти Литвы ищут способ выдачи привитым жителям...
Почти 300 компаний в Литве будут обслуживать только клиентов с "паспортами возможностей" (13)
Только клиентов с "паспортами возможностей" намерены...
Судья: находятся лица, которые не прочь заработать на сложившейся в Литве ситуации с нелегальной миграцией (9)
Мариямпольский суд приговорил к аресту на 40 суток...
Выясняется мотив убийства, совершенного в Вильнюсе в понедельник (3)
В понедельник после обеда в Вильнюсе было совершено...