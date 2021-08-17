В Паневежском районе обнаружили съехавший с дороги и перевернувшийся автомобиль

Сообщение о несчастье поступило 17 августа, в 07.40 ч.

По предварительным данным, в Паневежском районе, в деревне Генетиняй, был обнаружен съехавший с дороги и перевернувшийся автомобиль Audi.

Около автомобиля обнаружили мужчину в бессознательном состоянии.

На место происшествия приехали врачи и констатировали, что мужчина мертв. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.