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В понедельник утром в Паневежском районе было обнаружено мертвое тело младенца, сообщила полиция.
В Паневежском районе обнаружено тело младенца
© Egidijus Babelis

По данным правоохранительных органов, около 9.00 час. в доме в Паневежском районе было обнаружено тело младенца мужского пола (2023 г. р.).

Начато расследование для выяснения причины смерти.

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