aA
В понедельник утром в Паневежском районе было обнаружено мертвое тело младенца, сообщила полиция.
В Паневежском районе обнаружен труп младенца
© Egidijus Babelis

По данным правоохранительных органов, около 9.00 час. в доме в Паневежском районе было обнаружено тело младенца мужского пола (2023 г. р.) .
Начато досудебное расследование для установления причины смерти.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Осужденный за убийство композитора вышел из тюрьмы, отсидев меньше половины срока

Осужденный за убийство композитора Томаса...

Полиция разыскивает подозреваемого в убийстве жены

В ночь на субботу в Шилуте была убита женщина (1974 г.р.)....

TOP новостей

Правительственный кризис отразился на рейтингах: лидируют социал-демократы и теряющие популярность консерваторы

Рейтинг партий показал, что о правительственном...

Эфир Delfi с Алексеем Арестовичем: почему нужно дать России шанс?

После выпуска новостей - интервью с с украинским...

Опрос: рейтинг Шимоните упал на 3 процента – худший результат с начала работы правительства

Оценка консерватора Ингриды Шимоните как политика,...

Банк Revolut ужесточил требования к документам россиян и белорусов, живущих в Европе

Банк Revolut, зарегистрированный в Литве, начал...

Российскому летчику Мишову разрешили свободно передвигаться по Литве

Летчик ВВС России лейтенант Дмитрий Мишов получил...