В Паневежском районе обнаружен труп младенца

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В понедельник утром в Паневежском районе было обнаружено мертвое тело младенца, сообщила полиция.
По данным правоохранительных органов, около 9.00 час. в доме в Паневежском районе было обнаружено тело младенца мужского пола (2023 г. р.) .
Начато досудебное расследование для установления причины смерти.
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