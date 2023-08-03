В Паневежском районе нашли угнанные за границей автомобили и более сотни номерных знаков

Департамент полиции сообщает, что 2 августа около 11 часов утра были обнаружены автомобили Lexus и Toyota RAV4 на территории усадьбы Пажамбе в Паневежском районе. Машины оказались в розыске в Швеции и Дании. Там же были найдены различные автозапчасти.

В тот же день автомобили Lexus RX450H и BMW X5 M50D были обнаружены в подсобных помещениях в Паневежисе, на улице Текимо. Эти автомобили были украдены в Швеции. Там же были обнаружены 119 номерных знаков разных стран и 4 документа.