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12 марта, в 10 ч., в приемном отделении Республиканкой паневежской больницы, в Паневежисе, на ул. Смильтинес, буянила трезвая женщина (1991 г.р.).
Santaros klinikų Infekcinių ligų centro Priėmimo ir skubios pagalbos skyrius
Santaros klinikų Infekcinių ligų centro Priėmimo ir skubios pagalbos skyrius
© Vidmantas Balkūnas

По предварительным данным, женщина бранилась, кричала, поломала два штатива для капельниц, испортила компьютер, покалечила другую женщину (1969 г.р.). Подозреваемая задержана.

Ведется расследование.

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