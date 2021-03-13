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12 марта, в 10 ч., в приемном отделении Республиканкой паневежской больницы, в Паневежисе, на ул. Смильтинес, буянила трезвая женщина (1991 г.р.).
По предварительным данным, женщина бранилась, кричала, поломала два штатива для капельниц, испортила компьютер, покалечила другую женщину (1969 г.р.). Подозреваемая задержана.
Ведется расследование.
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