В Паневежисе задержаны лица, предположительно, с наркотиками

По данным правоохранительных органов, 5 февраля около 18.28 час. в Паневежисе, по адресу ул. Васарио 16, после частичного обыска у мужчины (1999 г. р.) в левом кармане куртки был обнаружен лист фольги с содержимым зеленого цвета, предположительно, наркотическим веществом растительного происхождения.
Второй попался 6 февраля около 1 час. в Паневежисе, на ул. Нямунос. При проверке водителя (1989 г. р.) автомобиля Audi, у водителя во внутреннем левом кармане куртки был обнаружен прозрачный пакетик с порошком белого цвета, предположительно, наркотическим веществом.
Оба подозреваемых в совершении преступного деяния задержаны.
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