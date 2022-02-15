По предварительным данным, 10 февраля, в 19.27 ч., в Паневежисе, на перекрестке ул. Маргю и ул. Яунимо было обнаружено тело сбитого насмерть мужчины (1978 г,р.). Автомобиль, который его сбил с места происшествия уехал.
15 февраля полиция информировала, что удалось найти водителя, которая сбежала с места ДТП. Подозреваемая (1966 г.р.) задержана. Ведется расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Разлад в обществе больше, чем предполагалось: опрос показал реальное положение дел (18)
Перед 16 февраля был проведен опрос, который показал...
Быстро растет количество претендующих на компенсацию за отопление, неизвестно хватит ли на всех денег (5)
В Литве значительно выросла цена на отопление, растет...
В среду полиция будет проверять въезжающий в столицу транспорт (9)
В среду полиция будет проверять въезжающий в столицу...
Министр обороны Литвы: никакого оптимизма по поводу объявленного РФ отвода войск у нас пока нет (6)
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас призывает...
Премьер Литвы: надо готовиться к осенней волне, когда коронавирус вернется (27)
Глава правительства Литвы Ингрида Шимоните во...