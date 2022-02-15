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В Паневежисе задержана водитель, которая насмерть сбила пешехода и сбежала с места происшествия.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© DELFI / Ainis Gurevičius

По предварительным данным, 10 февраля, в 19.27 ч., в Паневежисе, на перекрестке ул. Маргю и ул. Яунимо было обнаружено тело сбитого насмерть мужчины (1978 г,р.). Автомобиль, который его сбил с места происшествия уехал.

15 февраля полиция информировала, что удалось найти водителя, которая сбежала с места ДТП. Подозреваемая (1966 г.р.) задержана. Ведется расследование.

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