В Паневежисе взорвался и загорелся автомобиль

Очевидец, зафиксировавшая горящую машину и опубликовавшая видео в группе в Facebook, сообщила, что пожар произошел на улице Ю.Янониса, возле магазина Autoaibė. Женщина сняла на видео, как неравнодушные к катастрофе люди тушат машину огнетушителями. Сотрудники магазина также помогли потушить пожар.

Еще один автомобиль был заснят на видео на дороге Шяуляй-Паневежис. Задняя часть автомобиля горит, рядом виден арендованный прицеп. Сообщение о пожаре в Департамент противопожарной охраны и спасения поступило после 15 часов. На место происшествия выехали пожарные.