В Паневежисе возник пожар еще в одном реновируемом доме

Как сообщили в Департаменте полиции, в воскресенье вечером, около 22.52 час., в одном из реновируемых домов на улице Смелинес вспыхнул пожар, в результате которого обгорела внешняя изоляционная пленка и фасадный термослой.
Подсчитывается ущерб, есть подозрение, что это был поджог.
Начато предварительное расследование по факту причинения материального ущерба общеопасным способом.
Еще один аналогичный пожар в реновируемом доме на улице Смелинес произошел в прошлый четверг ночью, около 0.50 час. В результате него также обгорела внешняя изоляционная пленка и фасадный термослой.
Этот пожар также стал основанием для начала предварительного расследования по факту причинения материального ущерба общеопасным способом.
Уничтожение или повреждение чужого имущества общеопасным способом влечет наказание в виде штрафа, ограничения свободы или ареста, либо лишения свободы на срок до пяти лет.