В Паневежисе во время футбольной тренировки мужчине прострелили ногу

 
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ФОТО: DELFI / Juozas Markevičius

На стадионе футбольной академии Panevėžys во время детской тренировки во вторник вечером прогремел выстрел. По данным полиции, один человек был ранен. Об этом сообщает издание Sekundė.

Журналисты издания выяснили, что инцидент на стадионе на ул. Смелинес произошел в период с 16.15 до 16.30 ч. По словам женщины, ребенок которой был на тренировке, дети заметили на стадионе троих незнакомых мужчин. Один из мужчин был вооружен и стрелял в двух других.

"Сын рассказал, что на место происшествия приезжала полиция. После инцидента тренировка продолжилась", – рассказала женщина.

Директор футбольной академии Дарюс Варткус ситуацию не комментировал.

Представитель ГКП Паневежского округа Одета Юкнюте подтвердила информацию о стрельбе на стадионе. По ее словам, 7 ноября, в 16.16 ч. в полицию сообщили о стрельбе.

По предварительным данным, инцидент произошел между тремя мужчинами. Один был ранен в ногу. Ему назначено амбулаторное лечение.

По словам Юкнюте, сейчас собирают информацию по этому делу. Пока неясно, почему стрелял мужчина - было ли это нападением или самозащитой.

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